В «Штурме» рассказали об адаптации Даниила Худякова

В «Штурме» высказались об адаптации российского вратаря Даниила Худякова. Ранее сообщалось, что австрийский клуб рассматривает экс-голкипера московского «Локомотива» на роль основного вратаря команды в следующем сезоне.

«Даниил выучил несколько слов и фраз на немецком языке. Но, прежде всего, он значительно совершенствует свой английский. Худяков очень хорошо интегрировался в команду», — приводит слова пресс-службы «Штурма» ТАСС.

В нынешнем сезоне Худяков провёл за «Штурм» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 1 млн.

Турнирную таблицу австрийской Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Штурм», у которого 30 очков.