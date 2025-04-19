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Леонид Туфрин: мне не нравятся «Химки» как клуб, им не место в РПЛ

Леонид Туфрин: мне не нравятся «Химки» как клуб, им не место в РПЛ
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Бывший президент санкт-петербургского «Зенита» Леонид Туфрин поделился мнением о финансовой ситуации в подмосковных «Химках». Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«У «Химок» сейчас проблемы, на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербурге приедет раненый зверь, который будет биться. Петербуржцам предстоит непростая игра, будет много острой борьбы. Футболисты «Химок» — профессионалы, тем более им выплатили зарплату за декабрь. Не думаю, что был бы бойкот матча с «Зенитом».

Трудно сказать, что дальше будет с подмосковной командой. Честно говоря, мне не нравятся «Химки» как команда и клуб. Я считаю, им не место в РПЛ», — сказал Туфрин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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