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Артета заявил, что нынешний «Арсенал» может покупать игроков самого высокого уровня

Артета заявил, что нынешний «Арсенал» может покупать игроков самого высокого уровня
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что лондонский клуб на текущем этапе способен подписывать футболистов самого высокого уровня. В среду, 16 апреля, «канониры» выбили мадридский «Реал» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Каждый раз, когда мы общаемся с футболистами, они хотят быть частью [нашего клуба]. Это [победа над «Реалом»], вероятно, способно вызвать ещё больше доверия [к «Арсеналу»]. Я хочу быть частью подобных вечеров. Сейчас наш клуб находится в хорошем положении. В целом мы готовы, «Арсенал» силён и может привлечь любого игрока», — приводит слова Артеты Goal.

На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первая игра состоится 29 апреля, ответная — 7 мая.

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