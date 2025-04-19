Артета заявил, что нынешний «Арсенал» может покупать игроков самого высокого уровня

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета считает, что лондонский клуб на текущем этапе способен подписывать футболистов самого высокого уровня. В среду, 16 апреля, «канониры» выбили мадридский «Реал» из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

«Каждый раз, когда мы общаемся с футболистами, они хотят быть частью [нашего клуба]. Это [победа над «Реалом»], вероятно, способно вызвать ещё больше доверия [к «Арсеналу»]. Я хочу быть частью подобных вечеров. Сейчас наш клуб находится в хорошем положении. В целом мы готовы, «Арсенал» силён и может привлечь любого игрока», — приводит слова Артеты Goal.

На стадии полуфинала Лиги чемпионов «Арсенал» встретится с «ПСЖ». Первая игра состоится 29 апреля, ответная — 7 мая.

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