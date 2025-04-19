Тренер «Динамо» Мх Биджиев: мы готовились к матчу с «Оренбургом» на искусственном поле

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев рассказал, что его команда из‑за погодных условий в Дагестане готовилась к матчу 25‑го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 с «Оренбургом» на искусственном поле. Игра состоится 19 апреля, начало — в 12:00 мск.

— Вам предстоит сыграть на искусственном покрытии. В тренировочном процессе были ли какие-то поправки?

— Так совпало, что мы тоже готовились и недельный цикл провели на искусственном поле. Эту неделю в Махачкале была не самая лучшая погода, поэтому мы тренировались на искусственном поле, — сказал Биджиев в эфире «Матч ТВ».

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.