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«Енисей» Тихонова не смог обыграть «Чайку» в матче 29-го тура Первой лиги

«Енисей» Тихонова не смог обыграть «Чайку» в матче 29-го тура Первой лиги
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Завершился матч 29-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались красноярский «Енисей» и «Чайка» (Песчанокопское). Игра проходила на стадионе «Центральный имени Ленинского комсомола» в Красноярске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Анопа. Матч закончился со счётом 0:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 29-й тур
19 апреля 2025, суббота. 10:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 0
Чайка
Песчанокопское

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда Андрея Тихонова набрала 39 очков за 29 матчей. «Чайка» заработала 34 очка после 29 игр и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Балтика», у которой 62 очка за 28 встреч.

В следующем туре «Енисей» встретится со «СКА-Хабаровск» (26 апреля), «Чайка» сыграет с «Сочи» (26 апреля).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
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