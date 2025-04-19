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Гладилин: игроков «Химок» обвинять не надо, благодаря бойкоту они хотели привлечь внимание

Гладилин: игроков «Химок» обвинять не надо, благодаря бойкоту они хотели привлечь внимание
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Экс-полузащитник московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о финансовой ситуации в подмосковных «Химках». Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«Алаев вчера был в Химках и решил все вопросы. У руководителей клуба теперь надо спрашивать, как будет развиваться ситуация, ведь они хозяева. Футболисты «Химок» благодаря бойкоту хотели привлечь к себе внимание. Бесплатно они работать не могут— у них есть семьи. Игрокам просто некуда деваться.

Это не значит, что футболисты не вышли бы на игру с «Зенитом», они просто показали, что существуют проблемы, которые сами решить не могут. Игроков обвинять не надо. Они подписали контракты и выполняют свою работу. Им за это должны выплачивать зарплату, но этого не делают.

В «Химках» хороший подбор футболистов, поэтому нельзя сказать, что там критическая ситуация. Даже если команда попадёт в стыковые матчи за РПЛ, в любом случае есть шанс сохранить прописку. Я пока не вижу трагедии.

Если главный спонсор не выполняет обязательства, значит, за это возьмётся другой. Это же частный клуб. Возьмёт другой, или кому-то поручат поддерживать клуб финансово, ведь все команды финансируются», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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