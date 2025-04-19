Роша назвал причину удачного рестарта сезона для ЦСКА, армейцы ни разу не проиграли весной

Защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался об успешном возобновлении сезона для армейцев, которые не проиграли ни одного матча весной.

– Половина весенней части сезона прошла – у команды ни одного поражения. В чём причина успешного рестарта сезона?

– Нам удалось хорошо провести зимние сборы. Мы поменяли тактическую схему, натренировали её и качественно внедрили всё, что хотел тренер. Но разница с первой частью сезона состоит не в том, что мы тогда играли плохо. Думаю, причина сложностей осенью была в недостатке концентрации, мы просели по части фокусировки в концовках встреч. Должны были отыграть ту фазу намного лучше, но помешал именно этот фактор.

Сейчас мы набрали неплохой ход: идём без поражений уже восемь официальных матчей. Можно сказать, у нас началась хорошая полоса. Мы должны продолжать идти по ней и побеждать в каждой следующей игре, это очень важно, — приводит слова Роши пресс-служба красно-синих на официальном сайте.

После возобновления нынешнего сезона ЦСКА одержал шесть побед и два раза сыграл вничью во всех турнирах. По результатам 24 туров Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 47 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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