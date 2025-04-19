«Кан» после покупки Килианом Мбаппе впервые за 40 лет вылетел из Лиги 2
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В пятницу, 18 апреля, «Кан» проиграл «Мартигу» (0:3) в матче 31-го тура французской Лиги 2. После этого поражения команда потеряла шансы на сохранение прописки во второй лиге Франции.
Франция — Лига 2 . 31-й тур
18 апреля 2025, пятница. 21:00 МСК
Кан
Кан
Окончен
0 : 3
Мартиг
Мартиг
0:1 Сольве – 5' 0:2 Mendy – 17' 0:3 Робин – 50'
«Кан» впервые с 1983 года опустился в третий по силе дивизион страны. На данный момент команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Лиги 2, отставая от 16-й строчки на 10 очков за три тура до конца сезона. В сезоне-2023/2024 «Кан» занял шестое место в турнирной таблице Лиги 2.
Прошлым летом нападающий мадридского «Реала» и национальной команды Франции Килиан Мбаппе выкупил контрольный пакет акций «Кана», заплатив около € 20 млн.
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