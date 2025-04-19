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Sky Sports: «МЮ» — фаворит в борьбе за Семеньо, «Борнмут» оценивает игрока в £ 70 млн

Sky Sports: «МЮ» — фаворит в борьбе за Семеньо, «Борнмут» оценивает игрока в £ 70 млн
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«Манчестер Юнайтед» является главным претендентом на покупку 25-летнего полузащитника «Борнмута» Антуана Семеньо грядущим летом. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заключить крупную сделку с целью подписания ганского футболиста. Подчёркивается, что на Семеньо претендуют все гранды из английской Премьер-лиги, за исключением «Арсенала». «Борнмут» оценивает игрока в £ 70 млн (€ 81,9 млн).

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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