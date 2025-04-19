Червиченко: вряд ли кто-то погасит задолженность «Химок» — клуб просто обанкротится

Бывший президент «Химок» Андрей Червиченко поделился мнением о финансовой ситуации в подмосковном клубе.

«В «Химках» почему-то мецената называют инвестором. Видимо, запутались в понятиях. Инвестор рассчитывает потом что-то получить, а меценат тратит финансы просто так. У Туфана Садыгова проблемы в бизнесе, которые вытеснили «Химки» на последнее место в денежных затратах. На клуб просто не находится финансов, хотя взяли дорогостоящих футболистов.

Если у человека нет денег или он не хочет их выделять, как будут выплачиваться зарплаты игрокам? Видимо, у Садыгова были какие-то договорённости с тем, кто его приглашал. Они были связаны не только с футболом, но и с бизнесом. Однако эти договорённости, видимо, были нарушены, что привело к отсутствию финансирования клуба.

Я не знаю акционерный состав «Химок», но, по слухам, задолженность перед клубом больше 1,5 млрд рублей. Вряд ли её кто-то сподобится погасить. «Химки» просто обанкротятся — не в первый и не в последний раз в нашей истории», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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