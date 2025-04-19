«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: Сундуков открыл счёт на 28-й минуте
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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). Матч начался в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 1:0 в пользу гостей.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
На 28-й минуте защитник «Динамо» Темиркан Сундуков открыл счёт.
После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.
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