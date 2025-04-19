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Скоулз считает, что Де Брёйне — лучший хавбек сейчас, Роналду — лучший вингер всех времён

Скоулз считает, что Де Брёйне — лучший хавбек сейчас, Роналду — лучший вингер всех времён
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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз принял участие в блиц-опросе, в ходе которого назвал лучших футболистов на разных позициях, играющих сейчас и за всё время.

– Лучший вратарь на текущий момент?
– Вратарь «Ливерпуля» Алисон [Бекер].

– Лучший вратарь всех времён?
– Петер Шмейхель.

– Лучший защитник прямо сейчас?
– [Вирджил] ван Дейк.

– Лучший защитник из когда-либо игравших?
– Рио Фердинанд.

– Лучший полузащитник прямо сейчас?
– Кевин Де Брёйне.

– Лучший полузащитник всех времён?
– [Зинедин] Зидан.

– Лучший вингер на текущий момент?
– Винисиус.

– Лучший вингер всех времён?
– Назову Криштиану Роналду.

– Лучший нападающий прямо сейчас?
– [Килиан] Мбаппе.

– Лучший нападающий из когда-либо игравших?
– Месси — это нападающий? «Ложная девятка»? Да, я назову Месси, — сказал Скоулз для The Overlap.

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