Скоулз считает, что Де Брёйне — лучший хавбек сейчас, Роналду — лучший вингер всех времён

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз принял участие в блиц-опросе, в ходе которого назвал лучших футболистов на разных позициях, играющих сейчас и за всё время.
– Лучший вратарь на текущий момент?
– Вратарь «Ливерпуля» Алисон [Бекер].
– Лучший вратарь всех времён?
– Петер Шмейхель.
– Лучший защитник прямо сейчас?
– [Вирджил] ван Дейк.
– Лучший защитник из когда-либо игравших?
– Рио Фердинанд.
– Лучший полузащитник прямо сейчас?
– Кевин Де Брёйне.
– Лучший полузащитник всех времён?
– [Зинедин] Зидан.
– Лучший вингер на текущий момент?
– Винисиус.
– Лучший вингер всех времён?
– Назову Криштиану Роналду.
– Лучший нападающий прямо сейчас?
– [Килиан] Мбаппе.
– Лучший нападающий из когда-либо игравших?
– Месси — это нападающий? «Ложная девятка»? Да, я назову Месси, — сказал Скоулз для The Overlap.
Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: