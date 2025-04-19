Агент Худякова: Даня чувствует, что готов стать первым номером «Штурма»

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы российского вратаря «Штурма» Даниила Худякова, высказался о том, что в австрийском клубе заявили, что рассчитывают сделать экс-голкипера московского «Локомотива» основным после ухода Кьелла Схерпена в английский «Брайтон» по истечении срока арендного соглашения.

«Даня чувствует себя готовым стать первым номером «Штурма». Надеюсь, мы все увидим, насколько это будет подтверждено игрой. Конечно, он желал бы побольше играть, тем не менее он спокойно относится к нынешней ситуации, трудится.

Тренерский штаб его поддерживает, поэтому он довольно уверен в своих силах и ждёт, когда сможет полноценно получать игровое время. Сожаления от перехода от него не исходило, никаких намерений пока не возникало», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В нынешнем сезоне Худяков провёл за «Штурм» четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил четыре мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 1 млн.

Турнирную таблицу австрийской Бундеслиги сезона-2024/2025 возглавляет «Штурм», у которого 30 очков.