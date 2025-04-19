Виллиан Роша: ЦСКА очень сильно прибавил в психологическом аспекте

Защитник ЦСКА Виллиан Роша отметил, что красно-синие сильно прибавили в плане психологии.

– После матча с московским «Динамо» в РПЛ Марко Николич сказал, что его радует, как команда становится сильнее в ментальности и в эмоциях.

– Да, наша команда очень сильно прибавила в психологическом аспекте. Нам надо сохранять победный настрой и желание покинуть поле только победителями. Важно не терять концентрацию и продолжать в том же духе.

– В каком соотношении, по твоему опыту, на успех команды влияют её физическая готовность и её ментальная сила?

– Мне кажется, здесь всего должно быть много. Ты обязан быть в очень хорошей физической форме, чтобы проводить отличные матчи. И, конечно, важно состояние ментальности – абсолютное здоровье в этом плане. Всё оказывает влияние на результат на поле. Так что, думаю, 50/50, — приводит слова Роши пресс-служба красно-синих на официальном сайте.

После возобновления нынешнего сезона ЦСКА одержал шесть побед и два раза сыграл вничью во всех турнирах. По результатам 24 туров Российской Премьер-Лиги команда Марко Николича набрала 47 очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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