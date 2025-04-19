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В Казахстане тренер погиб в ДТП с автобусом детской футбольной команды

В Казахстане тренер погиб в ДТП с автобусом детской футбольной команды
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Микроавтобус с детской футбольной командой попал в ДТП в Акмолинской области Казахстана. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

По информации источника, водитель транспортного средства марки Mercedes, совершая манёвр обгона грузовой автомашины, допустил опрокидывание. В салоне микроавтобуса находились 16 детей в возрасте от 14 до 16 лет и тренер. В результате аварии тренер футбольной команды скончался на месте. Юных игроков доставили в больницу, они находятся под наблюдением врачей. Микроавтобус с детской командой направлялся из города Павлодара в Астану на соревнования.

Отмечается, что по данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Уточняется, что руководители частной спортивной школы, отправившие своих воспитанников на соревнования, не уведомили сотрудников полиции, в связи с чем сопровождение патрульными нарядами не проводилось.

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Новости. Футбол
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