Мбаппе не тренируется перед матчем с «Атлетиком», его по-прежнему беспокоит лодыжка — Рай

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не принимает участие в тренировке команды в преддверии матча 32-го тура испанской Примеры с «Атлетиком» из Бильбао, который состоится завтра, 20 апреля. Об этом сообщает журналист The Athletic Гильермо Рай в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, французского футболиста по-прежнему беспокоит лодыжка, с которой не спал отёк. Однако Мбаппе имеет шансы сыграть в финальном матче Кубка Испании с «Барселоной», который состоится 26 апреля.

Напомним, нападающий получил повреждение во время ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2).

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