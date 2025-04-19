Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно не засчитал гол «Оренбурга» в ворота «Динамо» Мх

Арбитр Игорь Федотов считает, что судья ошибочно не засчитал гол «Оренбурга» в ворота махачкалинского «Динамо» в очном матче команд в 25-м туре РПЛ. Хозяева забили на 16-й минуте, однако гол был отменён из-за зафиксированного фола в атаке.

«Исходя из единоборств и падений, которые были, Зияков давал бороться. В моменте с голом игрок «Оренбурга» выпрыгнул первым. Если руки на спине, это не значит, что надо наказывать. Здесь всё было правильно: и прыжок, и борьба за мяч. Дополнительного движения руками, которое показывал арбитр, не было. В любом случае это не повод для вмешательства VAR, потому что Зияков объяснил, что видел. Для него это нарушение правил, а для VAR это не явная ошибка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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