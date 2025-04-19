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«Откуда всё это взялось?» Месси пожаловался на враждебность мексиканских фанатов к нему

«Откуда всё это взялось?» Месси пожаловался на враждебность мексиканских фанатов к нему
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Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси отметил враждебность, которую по отношению к нему испытывают болельщики сборной Мексики.

«Они [болельщики сборной Мексики] ставят себя в положение наших соперников, но этого соперничества на самом деле не существует. Нет никакого сравнения между сборными Аргентины и Мексики. Я не знаю, откуда оно взялось.

Не знаю, что случилось с мексиканцами, когда началось это соперничество и появился такой гнев. Я всегда чувствовал, что мексиканский народ очень любит меня. Я никогда ни к кому не проявлял неуважения.

Гол в ворота Мексики на чемпионате мира 2022 года [в матче 2-го тура группового этапа] стал для меня самым эмоциональным моментом на том турнире, но не из-за фанатов, вовсе не так. Это был момент огромного облегчения. Он дал нам спокойствие и уверенность в том, чтобы вернуться к себе прежним и вновь полагаться только на себя», — сказал Месси для YouTube-канала Simplemente Fútbol.

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