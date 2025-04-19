Вратарь «Спартака» Максименко не сыграет в мачте с «Акроном» из-за повреждения
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Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему вратарь красно-белых Александр Максименко не сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном», который состоится сегодня, 19 апреля.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
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П2
«Максименко восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом матче», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В стартовом составе красно-белых на игру с тольяттинской командой выйдет Илья Помазун.
Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.
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