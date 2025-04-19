Вратарь «Спартака» Максименко не сыграет в мачте с «Акроном» из-за повреждения

Руководитель пресс‑службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, почему вратарь красно-белых Александр Максименко не сможет принять участие в матче 25-го тура РПЛ с «Акроном», который состоится сегодня, 19 апреля.

«Максименко восстанавливается после повреждения, полученного в прошлом матче», — передает слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В стартовом составе красно-белых на игру с тольяттинской командой выйдет Илья Помазун.

Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Как появился «Спартак»: