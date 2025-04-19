Помазун дебютирует за «Спартак» в матче с «Акроном», вратарь был подписан в феврале

Вратарь Илья Помазун дебютирует в составе «Спартака» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном», который состоится сегодня, 19 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:30 мск.

«Спартак» объявил о подписании контракта с 28-летним футболистом 2 февраля. Трудовое соглашение Помазуна рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость вратаря составляет € 1,2 млн.

«Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Как появился «Спартак»: