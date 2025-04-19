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Спартак (Ж) — Зенит (Ж), результат матча 6-го тура Суперлиги, счёт 0:0, 19 апреля 2025 года

Женский «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура Суперлиги
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Завершился матч 6-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе академии «Спартака» им. Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). Итоговый результат — 0:0.

Россия — Суперлига (ж) . 6-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит (ж)
Санкт-Петербург

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2024/2025 возглавляет «Спартак», у которого 14 очков после шести встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав также 14 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (26 апреля), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (3 мая).

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