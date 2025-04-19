Женский «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» в матче 6-го тура Суперлиги

Завершился матч 6-го тура женской Суперлиги сезона-2024/2025, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе академии «Спартака» им. Ф. Черенкова» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кариной Афанасьевой (Курск). Итоговый результат — 0:0.

По итогам двух таймов команды не смогли распечатать ворота друг друга.

Турнирную таблицу Суперлиги сезона-2024/2025 возглавляет «Спартак», у которого 14 очков после шести встреч. «Зенит» после аналогичного количества игр занимает второе место, заработав также 14 очков. В следующем туре «Спартак» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» (26 апреля), а «Зенит» — с казанским «Рубином» (3 мая).