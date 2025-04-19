«Оренбург» — «Динамо» Махачкала: Ревазов вывел хозяев вперёд на 81-й минуте

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В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречаются «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Игра идёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра встречи выступает Ранэль Зияков (Набережные Челны). Матч начался в 12:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент написания новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев поля.

На 28-й минуте защитник «Динамо» Темиркан Сундуков открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 60-й минуте забил нападающий Эмирджан Гюрлюк. На 81-й минуте форвард Ацамаз Ревазов вывел хозяев вперёд — 2:1.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.