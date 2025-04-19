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«Оренбург» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ

Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Оренбург» обыграл «Динамо» Мх со счётом 2:1.

На 28-й минуте защитник «Динамо» Темиркан Сундуков открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 60-й минуте забил нападающий Эмирджан Гюрлюк. На 81-й минуте форвард Ацамаз Ревазов вывел хозяев вперёд — 2:1. На 90+8-й минуте защитник гостей Муталип Алибеков получил красную карточку.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.