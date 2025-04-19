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Оренбург — Динамо Махачкала, результат матча 25-го тура РПЛ, счёт 2:1, 19 апреля 2025 года

«Оренбург» одержал волевую победу над махачкалинским «Динамо» в матче 25-го тура РПЛ
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Оренбург» и махачкалинское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ранэлем Зияковым (Набережные Челны). «Оренбург» обыграл «Динамо» Мх со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

На 28-й минуте защитник «Динамо» Темиркан Сундуков открыл счёт. Ответный мяч «Оренбурга» на 60-й минуте забил нападающий Эмирджан Гюрлюк. На 81-й минуте форвард Ацамаз Ревазов вывел хозяев вперёд — 2:1. На 90+8-й минуте защитник гостей Муталип Алибеков получил красную карточку.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.

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