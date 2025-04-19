Новый спортивный директор «Акрона» назвал основную цель клуба

Новый спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков рассказал об основной цели тольяттинского клуба.

– Хотим каждый год пополнять основную команду нашими воспитанниками, у нас стоит такая цель, стоит такая задача перед клубом. Мы будем делать всё, чтобы эта цель была реализована. Думаю, что с применением тех методик, которые мы хотим внедрить здесь, цель вполне реализуема. Чтобы каждый год у нас вторая команда давала футболистов в основную.

– Реалистично ли, чтобы где-то полкоманды было из воспитанников клуба?

– В ближайшей перспективе, если мы берём 3-5 лет, думаю, вполне возможно, что точечно они будут переходить в основную команду, — сказал Чистяков в прямом эфире клуба.

Самые титулованные футбольные клубы России: