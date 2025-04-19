Борис Игнатьев: аномальная ситуация в «Химках» повторяется из раза в раз

Российский тренер Борис Игнатьев поделился мнением о финансовой ситуации в подмосковных «Химках». Ранее появлялась информация о задолженности клуба по зарплате перед футболистами.

«В «Химках» аномальная ситуация, которая повторяется из раза в раз. Происходит скорее эмоциональный всплеск, чем логичный подход со знанием дела, как изменить ситуацию к лучшему. В «Химках» никто не может понять, что делать, чтобы не шарахаться из стороны в сторону. При этом не сказал бы, что в этой команде слабый подбор футболистов и они не способны решать задачу по сохранению прописки в РПЛ.

С «Химками» пока ничего не будет. Люди, приводящие в клуб других людей, должны уходить вместе. Спортивный директор привёл людей в помощь, а результатов нет, значит — до свидания. То же самое касается и генерального директора. Когда в клуб придут по-настоящему разбирающиеся в футболе люди и будут приглашать профессионалов, тогда и будет выстраиваться логичная цепь», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.