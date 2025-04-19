Гвардиола не отрицает, что «Сити» может быть трудно подписать игроков без попадания в ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил, могут ли потенциальные новички «горожан» отказаться от перехода в клуб, если его команда не сможет квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

«Это хороший вопрос. Всё зависит от того, каких игроков мы хотим видеть и есть ли у них другие варианты. Если они имеют много предложений, то я уверен, что футболисты, конечно же, будут рассматривать те, где есть Лига чемпионов.

Я не знаю. Возможно, игроки всё равно перейдут [в «Манчестер Сити»]. Есть и такие, которые говорят, что не хотят уходить из-за отсутствия Лиги чемпионов. Я не разговаривал ни с одним футболистом, который потенциально мог бы перейти к нам в следующем сезоне, так что не знаю», — сказал Гвардиола на пресс-конференции.

После 32 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 55 очков и на текущий момент занимает пятое место.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: