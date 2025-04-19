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«Он так хорошо пахнет!» Дркушич рассказал, что Роналду душится перед матчами

«Он так хорошо пахнет!» Дркушич рассказал, что Роналду душится перед матчами
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Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, что нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду душится перед матчами. Сборные Словении и Португалии встречались в игре 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 (0:0; 3:0 пен.), которая состоялась минувшим летом.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

– Криштиану Роналду душится, когда выходит на поле?
– Очень, очень, очень.

– Что за аромат? Имею в виду, известный, может, какой-то.
– Не знаю. У нас была игра перед чемпионатом Европы в марте, я вышел на поле на 90-й минуте. Пробегал мимо Роналду – он так хорошо пахнет! Не знаю, какой парфюм был у него, но это просто было топ.

– А ты не душишься на игры?
– Нет, никогда, — сказал Дркушич в видео YouTube-канала «СБГ ШОУ».

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