«Он так хорошо пахнет!» Дркушич рассказал, что Роналду душится перед матчами

Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, что нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду душится перед матчами. Сборные Словении и Португалии встречались в игре 1/8 финала чемпионата Европы — 2024 (0:0; 3:0 пен.), которая состоялась минувшим летом.

– Криштиану Роналду душится, когда выходит на поле?

– Очень, очень, очень.

– Что за аромат? Имею в виду, известный, может, какой-то.

– Не знаю. У нас была игра перед чемпионатом Европы в марте, я вышел на поле на 90-й минуте. Пробегал мимо Роналду – он так хорошо пахнет! Не знаю, какой парфюм был у него, но это просто было топ.

– А ты не душишься на игры?

– Нет, никогда, — сказал Дркушич в видео YouTube-канала «СБГ ШОУ».

Роналду станцевал с мамой на вечеринке в честь своего юбилея: