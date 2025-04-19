В «Акроне» сообщили о продлении контракта с Тедеевым и его штабом на два года

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов сообщил о продлении контракта с главным тренером команды Зауром Тедеевым и его штабом на два года.

– Есть ли у вас вера в Тедеева, несмотря на спад результатов после перерыва?

– Мы на зимних сборах провели переговоры с Зауром Эдуардовичем, подписали двухлетний контракт. Так что, надеюсь, Заур Эдуардович как минимум с нами на ближайшие два года. А там – как жизнь покажет, — сказал учредитель клуба Павел Морозов в эфире «Акрон он эйр».», — сказал Морозов в прямом эфире «Акрона».

Российский специалист занимает должность главного тренера тольяттинской команды с декабря 2023 года. После 24 туров Российской Премьер-Лиги «Акрон» заработал 28 очков и на текущий момент занимает девятое место. Сегодня, 19 апреля, команда Тедеева встретится со «Спартаком» в матче 25-го тура РПЛ.

Материалы по теме Новый спортивный директор «Акрона» назвал основную цель клуба

Самые титулованные футбольные клубы России: