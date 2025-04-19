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Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о поражении в матче РПЛ с «Оренбургом»

Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о поражении в матче РПЛ с «Оренбургом»
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Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором его команда уступила со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Считаю, что мы провели неважный матч. Не показали то, что должны были. Особенно в первом тайме. Во втором больше владели мячом, допустили ошибки, которые допускать нельзя. Считаю, что «Оренбург» выиграл заслуженно.

Матч для нас принципиальный. А борьба — стечение обстоятельств. Без некоторых карточек мы могли обойтись, особенно в конце матча», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.

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