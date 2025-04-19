Тренер «Динамо» Мх Биджиев высказался о поражении в матче РПЛ с «Оренбургом»

Главный тренер «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиев поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с «Оренбургом», в котором его команда уступила со счётом 1:2.
«Считаю, что мы провели неважный матч. Не показали то, что должны были. Особенно в первом тайме. Во втором больше владели мячом, допустили ошибки, которые допускать нельзя. Считаю, что «Оренбург» выиграл заслуженно.
Матч для нас принципиальный. А борьба — стечение обстоятельств. Без некоторых карточек мы могли обойтись, особенно в конце матча», — передаёт слова Биджиева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. Махачкалинское «Динамо» после аналогичного количества игр занимает 10-е место, заработав 27 очков.
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