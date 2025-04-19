В «Динамо» Мх не согласны с решением арбитра удалить Алибекова в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об удалении защитника Муталипа Алибекова на 90+8-й минуте матча с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Специалисты тоже считают, что красная карточка нашей команде — это вообще несерьёзно. Ну, допустим, сыграл он рукой, но явной возможности забить никого не лишал. С этим решением сложно согласиться.

Однако исход игры зависел не от этого. «Оренбург» допустил меньше грубых ошибок и заслужил победу — надо их поздравить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.