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В «Динамо» Мх не согласны с решением арбитра удалить Алибекова в матче с «Оренбургом»

В «Динамо» Мх не согласны с решением арбитра удалить Алибекова в матче с «Оренбургом»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об удалении защитника Муталипа Алибекова на 90+8-й минуте матча с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«Специалисты тоже считают, что красная карточка нашей команде — это вообще несерьёзно. Ну, допустим, сыграл он рукой, но явной возможности забить никого не лишал. С этим решением сложно согласиться.

Однако исход игры зависел не от этого. «Оренбург» допустил меньше грубых ошибок и заслужил победу — надо их поздравить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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