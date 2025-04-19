В «Динамо» Мх не согласны с решением арбитра удалить Алибекова в матче с «Оренбургом»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался об удалении защитника Муталипа Алибекова на 90+8-й минуте матча с «Оренбургом» (1:2) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
«Специалисты тоже считают, что красная карточка нашей команде — это вообще несерьёзно. Ну, допустим, сыграл он рукой, но явной возможности забить никого не лишал. С этим решением сложно согласиться.
Однако исход игры зависел не от этого. «Оренбург» допустил меньше грубых ошибок и заслужил победу — надо их поздравить», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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