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Слишкович рассказал о состоянии здоровья Коваленко

Слишкович рассказал о состоянии здоровья Коваленко
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал о состоянии здоровья полузащитника Александра Коваленко.

«У Коваленко есть проблемы с задней. Я не хотел им рисковать. Маленький риск, поэтому мы не могли его допустить», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В нынешнем сезоне Коваленко принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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