Тренер «Оренбурга» Слишкович высказался о состоянии Марина

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович рассказал, почему нападающий Химми Марин не вышел на поле в матче с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«Джими Марин был готов, но не на 100%. Он тренировался в общей группе два занятия. И не было смысла им рисковать. Он помогал нам сегодня со скамейки — своими качествами и словами», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков.