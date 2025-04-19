Дмитрий Андреев: ситуация в «Химках» на руку «Оренбургу» — есть шансы остаться в РПЛ

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о матче 25-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Также Андреев высказался о ситуации с «Химками», где, как сообщалось, есть задолженности по зарплате перед игроками.

«Думаю, что у «Оренбурга» очень хорошие шансы остаться в РПЛ. Почему нет? Надо работать до конца. Слишкович провёл зимние сборы, и сейчас у команды хорошая игра. В целом у «Оренбурга» нет провалов, и команда стала исправно набирать очки. Дай бог, чтобы так дальше продолжалось.

Судейство не комментирую, но оренбуржцы в матче с «Динамо» Махачкала доминировали с первых минут. Потом пропустили гол, который не вытекал из логики игры. Однако затем продолжали давить, забили два и могли забить ещё больше. Победа заслуженна.

В «Химках» не очень хорошая ситуация. По большому счёту она на руку «Оренбургу». Команде нужно брать свои очки и ни на кого не смотреть. Сложно сказать, что дальше будет с «Химками». Это всё зависит от инвесторов и спонсоров. Не владею информацией, нет смысла об этом говорить», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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