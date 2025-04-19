Тренер «Оренбурга» Слишкович: у футбола есть только одна правда — это счёт
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28' 1:1 Гюрлюк – 59' 2:1 Ревазов – 81'
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'
«У футбола есть только одна правда — это счёт. Не люблю эти рассуждения про угадал или не угадал с заменой. Ты делаешь их исходя из логики. Сегодня нам с ними повезло. Но победа заслуженная», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов».
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