Тренер «Оренбурга» Слишкович: у футбола есть только одна правда — это счёт

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович подвёл итоги матча с махачкалинским «Динамо» (2:1) в 25-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.

«У футбола есть только одна правда — это счёт. Не люблю эти рассуждения про угадал или не угадал с заменой. Ты делаешь их исходя из логики. Сегодня нам с ними повезло. Но победа заслуженная», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После 25 сыгранных матчей «Оренбург» располагается на предпоследней, 15-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков. В следующем туре подопечные Владимира Слишковича сыграют с самарскими «Крыльями Советов».