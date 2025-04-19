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Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно показал красную карточку игроку «Динамо» Мх

Арбитр Федотов заявил, что судья ошибочно показал красную карточку игроку «Динамо» Мх
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Арбитр Игорь Федотов считает, что главный судья матча 25-го тура РПЛ между «Оренбургом» и махачкалинским «Динамо» (2:1) Ранэль Зияков ошибочно показал красную карточку защитнику гостей Муталипу Алибекову.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Сундуков – 28'     1:1 Гюрлюк – 59'     2:1 Ревазов – 81'    
Удаления: нет / Алибеков – 90+8'

«VAR вмешался в этот эпизод, потому что для Зиякова это не было нарушением. Фёдоров и Левников всё сделали правильно. Это нарушение со стороны игрока Махачкалы. Дальше вопрос: было ли это лишением явной возможности забить гол. Я считаю, что можно было обойтись малой кровью и показать жёлтую за срыв перспективной атаки. Для игрока «Оренбурга» здесь не было потенциально голевого момента. Мяч не был под контролем, был справа от соперника, и оба игрока, если бы мяч прошёл дальше, имели бы возможность вступить в единоборство. Моё мнение: это ошибка Зиякова. Но оценку я за это снижать не буду — хочу дождаться решения ЭСК, которая может эту красную карточку отменить», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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