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В «Акроне» заявили, что седьмое место в РПЛ станет победой для команды

В «Акроне» заявили, что седьмое место в РПЛ станет победой для команды
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Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился мнением относительно участия клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

– Мы не планировали задерживаться в ФНЛ, ставили цель выйти в РПЛ. Слава богу, получилось, мы хотели выйти, всё получилось по нашему сценарию.

– Будет ли сохранение прописки в РПЛ в первом сезоне хорошим результатом или уже хочется большего?
– Нормальным результатом будем считать, если мы сохраним девятое место. По сегодняшнему бюджету и составу седьмое место станет победой в РПЛ. Это сложнодостижимая цель, тем не менее ниже девятого места не хотелось бы рассматривать в этом сезоне, — сказал Морозов в эфире «Акрон он эйр».

После 24 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.

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