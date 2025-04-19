В «Акроне» заявили, что седьмое место в РПЛ станет победой для команды

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов поделился мнением относительно участия клуба в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025.

– Мы не планировали задерживаться в ФНЛ, ставили цель выйти в РПЛ. Слава богу, получилось, мы хотели выйти, всё получилось по нашему сценарию.

– Будет ли сохранение прописки в РПЛ в первом сезоне хорошим результатом или уже хочется большего?

– Нормальным результатом будем считать, если мы сохраним девятое место. По сегодняшнему бюджету и составу седьмое место станет победой в РПЛ. Это сложнодостижимая цель, тем не менее ниже девятого места не хотелось бы рассматривать в этом сезоне, — сказал Морозов в эфире «Акрон он эйр».

После 24 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.