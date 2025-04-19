Учредитель «Акрона» Морозов: планируем со временем быть в тройке РПЛ

Учредитель тольяттинского «Акрона» Павел Морозов заявил, что в перспективе видит команду в тройке призёров Российской Премьер-Лиги.

– Ставили ли вы примерные цели «Акрона» на пять лет? Чего вы хотите, чтобы клуб добился?

– Мы планируем развиваться, мы планируем расти, достигать самых высоких мест, мы планируем быть в тройке, планируем быть лидерами. Но не хотим это делать за счёт большого количества денег сразу. Мы хотим сделать это за счёт правильного роста и подхода, поэтому всему своё время. Мы как клуб растём и развиваемся.

Пару лет нам ещё нужно будет, чтобы привыкнуть к этой лиге, осмотреться, выработать стратегию. Мы строим сейчас отличную футбольную академию, начинаем строительство базы в этом году. Хотим инфраструктурно подготовиться, чтобы быть не хуже всех команд, которые играют в РПЛ, — сказал Морозов в эфире «Акрон он эйр».

После 24 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.