Учредитель «Акрона» — о воспитанниках в старте: хочется повторить тезис Галицкого — 11

Учредитель «Акрона» Павел Морозов рассказал, сколько воспитанников тольяттинского клуба ему бы хотелось видеть в стартовом составе команды.

– Заур Эдуардович [Тедеев] большой молодец [в плане развития молодёжи], за это ему большое спасибо, он действительно занимается не только основной командой, но и всей-всей футбольной вертикалью, приезжает к нашей второй и молодёжной команде.

В каждом возрасте у нас есть талантливые мальчики, Заур Эдуардович их выделяет, привлекает к тренировкам. В будущем мы рассчитываем, что костяк нашего клуба будет формироваться из воспитанников.

– У вас есть конкретная цель, сколько вы хотите воспитанников видеть в основном составе «Акрона»?

– Хочется повторить тезис Сергея Николаевича Галицкого, 11 (улыбается). Но не знаю, насколько эта цель достижима. Точно будем стремиться.

– Как думаете, сколько времени может понадобиться на реализацию этой цели?

– Процесс создания профессионального игрока достаточно длительный, парни растут. Мы не так давно зашли в академию, в первый год максимум наших усилий бросили на стройку, потому что инфраструктура была в плохом состоянии.

В этом же году полностью переключились на спорт. Думаю, каждый год мы будем кого-то из молодых брать в состав, но всплеска стоит ожидать через пять-семь лет, — сказал Морозов в эфире «Акрон он эйр».

После 24 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков.