Газизов: победа над «Спартаком» забрала у «Динамо» Махачкала эмоции

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов поделился мнением о поражении команды в матче 25-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:2).

«Мне кажется, «Оренбург» заслужил победу — они были лучше во всех компонентах игры. Поздравляю «Оренбург» с хорошей игрой и результатом. Их болельщики молодцы, что гнали команду вперёд. Пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо дагестанским болельщикам, которые были на матче. Их было очень слышно, они принесли огромную помощь команде и клубу. Мы при их поддержке всегда чувствуем себя близко к дому.

Что касается нашей команды, мы будем работать, у нас ещё есть время. Наверное, победа над «Спартаком» забрала эмоции. С «Оренбургом» нужно было биться. Но ничего страшного, двигаемся дальше — впереди ещё пять туров. Судейство нормальное. Мне кажется, когда в таких матчах идёт такая борьба, арбитру сложно. Не могу сказать, что судья напортачил. Честно говоря, красная карточка была, наш футболист сыграл рукой», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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