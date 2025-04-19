«Был лось, стал лев». Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»
Поделиться
Нападающий «Акрона» Артём Дзюба продемонстрировал заранее заготовленную футболку после гола в ворота «Спартака» в очном матче команд в 25-м туре РПЛ.
«Был лось. 266. Стал лев. 267», — написано на футболке форварда.
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Дзюба открыл счёт во встрече на 23-й минуте, реализовав 11-метровый удар.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39'
В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.
Материалы по теме
Лучший бомбардир в истории России:
Комментарии
- 19 апреля 2025
-
15:38
-
15:29
-
15:23
-
15:13
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:29
-
14:26
-
14:25
-
14:21
-
14:15
-
14:14
-
14:12
-
14:02
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:54
-
13:53
-
13:50
-
13:39
-
13:39
-
13:30
-
13:20
-
13:18