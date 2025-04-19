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«Был лось, стал лев». Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»

«Был лось, стал лев». Дзюба показал специальную футболку после гола в ворота «Спартака»
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Нападающий «Акрона» Артём Дзюба продемонстрировал заранее заготовленную футболку после гола в ворота «Спартака» в очном матче команд в 25-м туре РПЛ.

«Был лось. 266. Стал лев. 267», — написано на футболке форварда.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Дзюба открыл счёт во встрече на 23-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'    

В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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