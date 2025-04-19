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«Акрон» — «Спартак»: Бонгонда сократил отставание гостей на 39-й минуте

«Акрон» — «Спартак»: Бонгонда сократил отставание гостей на 39-й минуте
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В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'    

На 39-й минуте вингер Тео Бонгонда сократил отставание красно-белых.

Ранее, на 23-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба, забив с пенальти. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Пестряков укрепил преимущество тольяттинской команды.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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