«Акрон» — «Спартак»: Бонгонда сократил отставание гостей на 39-й минуте

В эти минуты идёт матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходит на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой. На момент выхода новости счёт в матче 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 39-й минуте вингер Тео Бонгонда сократил отставание красно-белых.

Ранее, на 23-й минуте, счёт в игре открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба, забив с пенальти. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Пестряков укрепил преимущество тольяттинской команды.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

Самые титулованные футбольные клубы России: