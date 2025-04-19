Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» за фол на Дзюбе

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Спартака» за фол на Дзюбе
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о назначенном 11-метровом ударе в ворота московского «Спартака» за фол на нападающем тольяттинского «Акрона» Артёме Дзюбе в матче 25-го тура чемпионата России сезона-2024/2025. Игра идёт на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу хозяев поля. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'    

«Конец сезона, арбитры боятся ошибиться. Я их понимаю — они хотят перестраховаться через VAR. У Сухого была хорошая позиция, открытый момент, он сместился. Долго смотрел и, скорее всего, думал, был ли это именно удар или просто контакт.

Оба игрока тянулись к мячу: Дзюба сыграл первым, Умяров не успел — фол по неосторожности. 11-метровый удар назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Материалы по теме
«Спартак» второй тур подряд не забил пенальти! Команда Станковича «горит» «Акрону»! LIVE
Live
«Спартак» второй тур подряд не забил пенальти! Команда Станковича «горит» «Акрону»! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android