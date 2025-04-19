В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в нынешнем сезоне РПЛ

Пенальти в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» стал первым в ворота «Спартака» в нынешнем сезоне соревнования.

В первом тайме полузащитник красно-белых Наиль Умяров нарушил правила на нападающем тольяттинской команды Артёме Дзюбе. На 23-й минуте 36-летний форвард открыл счёт в игре, забив с пенальти.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 47 очков и располагается на третьей строчке. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с ЦСКА. Игра состоится 26 апреля и пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

Как появился «Спартак»: