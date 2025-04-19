В ворота «Спартака» впервые назначили пенальти в нынешнем сезоне РПЛ
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Пенальти в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» стал первым в ворота «Спартака» в нынешнем сезоне соревнования.
Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Перерыв
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23' 2:0 Пестряков – 29' 2:1 Бонгонда – 39'
В первом тайме полузащитник красно-белых Наиль Умяров нарушил правила на нападающем тольяттинской команды Артёме Дзюбе. На 23-й минуте 36-летний форвард открыл счёт в игре, забив с пенальти.
После 24 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 47 очков и располагается на третьей строчке. В следующем туре команда Деяна Станковича встретится с ЦСКА. Игра состоится 26 апреля и пройдёт на домашнем стадионе красно-белых «Лукойл Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
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