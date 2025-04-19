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Видео: вратарь «Акрона» Васютин отразил удар Барко с пенальти в матче РПЛ

На 45+5-й минуте матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги между «Акроном» и «Спартаком» полузащитник красно-белых Эсекьель Барко не смог забить с пенальти. Удар аргентинского футболиста отразил вратарь тольяттинской команды Александр Васютин.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Акрона».

Первый тайм завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев. На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба, забив с пенальти. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Пестряков укрепил преимущество тольяттинской команды. На 39-й минуте вингер Тео Бонгонда сократил отставание красно-белых.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 24 матча. «Спартак» заработал 47 очков после 24 игр и располагается на третьей строчке.

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