«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче 8-го тура Суперлиги

Завершился матч 8-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Ухань Фри Таунс». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. В начале второго тайма нападающий Андре укрепил преимущество хозяев.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала 20 очков за восемь матчей. «Ухань Фри Таунс» заработал пять очков после восьми игр и располагается на 13-й строчке.

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