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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче 8-го тура Суперлиги

«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого обыграл «Ухань Фри Таунс» в матче 8-го тура Суперлиги
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Завершился матч 8-го тура китайской Суперлиги, в котором встречались «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким, и «Ухань Фри Таунс». Игра проходила на стадионе «Шанхай стэдиум». Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Китай — Суперлига . 8-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:00 МСК
Шанхай Шэньхуа
Шанхай
Окончен
2 : 0
Ухань Фри Таунс
Ухань
1:0 Карлуш – 21'     2:0 Андре – 49'    

В середине первого тайма счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Жоау Карлуш. В начале второго тайма нападающий Андре укрепил преимущество хозяев.

«Шанхай Шэньхуа» занимает первое место в турнирной таблице китайской Суперлиги. Команда Слуцкого набрала 20 очков за восемь матчей. «Ухань Фри Таунс» заработал пять очков после восьми игр и располагается на 13-й строчке.

Календарь китайской Суперлиги
Турнирная таблица китайской Суперлиги
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