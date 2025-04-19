«Локомотив» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

Сегодня, 19 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Пари НН». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Михаил Черемных. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы играющих команд:

«Локомотив»: Митрюшкин, Самошников, Сильянов, Погостнов, Ньямси, Тимофеев, Батраков, Годяев, Воробьёв, Пиняев, Раков.

«Пари НН»: Лукьянов, Каккоев, Гоцук, Агапов, Александров, Карич, Трошечкин, Карапузов, Ермаков, Грулёв, Босельи.

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова набрала 41 очко за 24 матча. «Пари НН» заработал 20 очков после 24 игр и располагается на 14-й строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.