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Дркушич: перед матчем с Португалией на Евро ощущения были те же, что с «Крыльями Советов»

Дркушич: перед матчем с Португалией на Евро ощущения были те же, что с «Крыльями Советов»
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Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, какие испытывал эмоции в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Португалией (0:0; 3:0 пен.).

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
01 июля 2024, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 0
3 : 0
Словения

– Тот легендарный матч, Португалия – Словения, 1/8 финала. Ты «сожрал» Роналду, если говорить по-русски. Ты готовился как-то конкретно под него?
– Честно, нет. Могу сказать, что весь чемпионат Европы был очень спокойным. Вот перед матчем с Португалией у меня было ощущение то же самое, что и перед матчем, не знаю, с «Крыльями Советов» в РПЛ. Не готовил себя как-то особенно.

– Как ты узнал, что поедешь на Евро?
– Честно, я рано узнал, что поеду на Евро. Постоянно был в сборной, мы до Евро сыграли товарищеские матчи. Я тогда хорошо выступил против Армении, после этой игры тренер сказал, что я еду, — сказал Дркушич в эфире СБГ ШОУ.

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