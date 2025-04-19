Дркушич: перед матчем с Португалией на Евро ощущения были те же, что с «Крыльями Советов»

Защитник сборной Словении и «Зенита» Ванья Дркушич рассказал, какие испытывал эмоции в преддверии матча 1/8 финала Евро-2024 с Португалией (0:0; 3:0 пен.).

– Тот легендарный матч, Португалия – Словения, 1/8 финала. Ты «сожрал» Роналду, если говорить по-русски. Ты готовился как-то конкретно под него?

– Честно, нет. Могу сказать, что весь чемпионат Европы был очень спокойным. Вот перед матчем с Португалией у меня было ощущение то же самое, что и перед матчем, не знаю, с «Крыльями Советов» в РПЛ. Не готовил себя как-то особенно.

– Как ты узнал, что поедешь на Евро?

– Честно, я рано узнал, что поеду на Евро. Постоянно был в сборной, мы до Евро сыграли товарищеские матчи. Я тогда хорошо выступил против Армении, после этой игры тренер сказал, что я еду, — сказал Дркушич в эфире СБГ ШОУ.

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