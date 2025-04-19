Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» заявила, что подаст жалобу на Ла Лигу и RFEF из-за расписания матчей

«Барселона» заявила, что подаст жалобу на Ла Лигу и RFEF из-за расписания матчей
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» на официальном сайте заявила, что намерена подать жалобу на расписание матчей, составленное Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Сине-гранатовые заявили, что не согласны с критериями, которые эти организации установили в отношении дат и времени начала игр. Ранее главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также подверг критике Ла Лигу за действующее расписание матчей.

«В этом сезоне «Барселона» уже неоднократно выражала своё несогласие с критериями, установленными Ла Лигой и Федерацией футбола Испании в отношении дат и времени начала матчей нашей первой команды.

Мы считаем, как вчера публично заявил наш тренер Ханси Флик, которого мы полностью поддерживаем в своём заявлении, что компетентные органы испанского футбола должны быть более любопытны к тем командам, которые, как и наша, участвуют во всех официальных соревнованиях в финальной части сезона. Это давняя проблема, и, не ставя под сомнение сложность составления такого плотного списка матчей, «Барселона» продолжит отстаивать свои интересы перед государственными и международными футбольными органами, чтобы спортивный календарь оставался более последовательным.

«Барселона» подаст официальную жалобу в органы футбольного регулирования, чтобы избежать новых ситуаций, которые могут нанести ущерб главным действующим лицам футбола — футболистам», — сказано в заявлении.

Материалы по теме
«Такое происходит только здесь». Флик раскритиковал Ла Лигу за календарь матчей

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android