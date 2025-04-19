«Барселона» заявила, что подаст жалобу на Ла Лигу и RFEF из-за расписания матчей

«Барселона» на официальном сайте заявила, что намерена подать жалобу на расписание матчей, составленное Ла Лигой и Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF). Сине-гранатовые заявили, что не согласны с критериями, которые эти организации установили в отношении дат и времени начала игр. Ранее главный тренер команды Ханс-Дитер Флик также подверг критике Ла Лигу за действующее расписание матчей.

«В этом сезоне «Барселона» уже неоднократно выражала своё несогласие с критериями, установленными Ла Лигой и Федерацией футбола Испании в отношении дат и времени начала матчей нашей первой команды.

Мы считаем, как вчера публично заявил наш тренер Ханси Флик, которого мы полностью поддерживаем в своём заявлении, что компетентные органы испанского футбола должны быть более любопытны к тем командам, которые, как и наша, участвуют во всех официальных соревнованиях в финальной части сезона. Это давняя проблема, и, не ставя под сомнение сложность составления такого плотного списка матчей, «Барселона» продолжит отстаивать свои интересы перед государственными и международными футбольными органами, чтобы спортивный календарь оставался более последовательным.

«Барселона» подаст официальную жалобу в органы футбольного регулирования, чтобы избежать новых ситуаций, которые могут нанести ущерб главным действующим лицам футбола — футболистам», — сказано в заявлении.

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