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Акрон — Спартак 2:3, результат матча 25-го тура РПЛ 19 апреля 2025 года

«Спартак» совершил камбэк в матче РПЛ с «Акроном», уступая со счётом 0:2 по ходу игры
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Завершился матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Матч закончился со счётом 3:2 в пользу красно-белых.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2025, суббота. 14:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 3
Спартак М
Москва
1:0 Дзюба – 23'     2:0 Пестряков – 29'     2:1 Бонгонда – 39'     2:2 Джурасович – 61'     2:3 Барко – 90+4'    

На 23-й минуте счёт в игре открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба, забив с пенальти. На 30-й минуте нападающий Дмитрий Пестряков укрепил преимущество тольяттинской команды. На 39-й минуте вингер Тео Бонгонда сократил отставание красно-белых. На 45-й минуте полузащитник гостей Эсекьель Барко не смог реализовать 11-метровый. Вратарь «Акрона» Александр Васютин отразил этот удар.

На 61-й минуте гол в свои ворота забил полузащитник хозяев Алекса Джурасович. На 90+4-й минуте Барко забил с пенальти.

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 28 очков за 25 матчей. «Спартак» заработал 50 очков после 25 игр и располагается на второй строчке. На первом месте находится «Краснодар», у которого 52 очка за 24 игры.

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