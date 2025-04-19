Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в конце матча с «Акроном»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в пользу «Спартака» в концовке матча 25-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:3). Он был назначен за фол в штрафной на Манфреде Угальде. На 90+3-й минуте данный 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко.
«Это фол по неосторожности. Простой момент: игрок «Акрона» выставил ногу, не успел сыграть, соперник прокинул мяч, и произошло нарушение. Сухой был в хорошей позиции и принял решение самостоятельно. Значение имеет само движение защитника. VAR проверял и посчитал, что это не явная ошибка. Можно было даже показывать жёлтую. И неважно, что игрок «Спартака» уже расстался с мячом — он мог дальше открыться под пас. Поэтому Сухой принял правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
Самые титулованные футбольные клубы России:
- 19 апреля 2025
-
17:10
-
17:06
-
17:05
-
17:00
-
16:57
-
16:46
-
16:42
-
16:38
-
16:31
-
16:30
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
15:58
-
15:56
-
15:51
-
15:38
-
15:29
-
15:23
-
15:13
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
15:00
-
14:57
-
14:55
-
14:48
-
14:44
-
14:39
-
14:37
-
14:34
-
14:32
-
14:29
-
14:26
-
14:25