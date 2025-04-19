Арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Спартака» в конце матча с «Акроном»

Арбитр Игорь Федотов поделился мнением о пенальти в пользу «Спартака» в концовке матча 25-го тура чемпионата России с «Акроном» (2:3). Он был назначен за фол в штрафной на Манфреде Угальде. На 90+3-й минуте данный 11-метровый удар реализовал Эсекьель Барко.

«Это фол по неосторожности. Простой момент: игрок «Акрона» выставил ногу, не успел сыграть, соперник прокинул мяч, и произошло нарушение. Сухой был в хорошей позиции и принял решение самостоятельно. Значение имеет само движение защитника. VAR проверял и посчитал, что это не явная ошибка. Можно было даже показывать жёлтую. И неважно, что игрок «Спартака» уже расстался с мячом — он мог дальше открыться под пас. Поэтому Сухой принял правильное решение», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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